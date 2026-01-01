В Пермском крае украли оставленную без присмотра спецтехнику
Злоумышленники предстанут перед судом
Следственный отдел МВД России «Куединский» завершил предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против 37-летнего мужчины, которого обвиняют в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба полиции. Дело передано в суд.
К сотрудникам МВД обратился представитель компании, занимающейся расчисткой нефтепроводов, газопроводов и линий электропередачи от растительности. Он сообщил о пропаже колесного трактора и мульчера, оценив ущерб в 2,5 млн руб.
Прибывшие на место преступления оперативники провели осмотр и изъяли отпечатки шин, рук и обуви. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый и его местонахождение. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что знакомый обвиняемого работает оператором по добыче нефти и газа. На стоянке обслуживаемой им территории месторождения находилась спецтехника, которой не пользовались более полугода. Об этом он сообщил обвиняемому и предложил украсть трактор. Они договорились и в назначенный день приехали на стоянку. Запустив незапертый трактор, они уехали на нем. Через несколько дней сотрудник компании обнаружил пропажу и обратился в полицию.
Подельник обвиняемого стал фигурантом отдельного уголовного дела. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
