В Пермском крае украли оставленную без присмотра спецтехнику Злоумышленники предстанут перед судом

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственный отдел МВД России «Куединский» завершил предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против 37-летнего мужчины, которого обвиняют в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба полиции. Дело передано в суд.

К сотрудникам МВД обратился представитель компании, занимающейся расчисткой нефтепроводов, газопроводов и линий электропередачи от растительности. Он сообщил о пропаже колесного трактора и мульчера, оценив ущерб в 2,5 млн руб.

Прибывшие на место преступления оперативники провели осмотр и изъяли отпечатки шин, рук и обуви. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый и его местонахождение. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что знакомый обвиняемого работает оператором по добыче нефти и газа. На стоянке обслуживаемой им территории месторождения находилась спецтехника, которой не пользовались более полугода. Об этом он сообщил обвиняемому и предложил украсть трактор. Они договорились и в назначенный день приехали на стоянку. Запустив незапертый трактор, они уехали на нем. Через несколько дней сотрудник компании обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Подельник обвиняемого стал фигурантом отдельного уголовного дела. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

