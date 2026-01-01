Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дирекция Дягилевского фестиваля в Перми не рекомендует покупать билеты с рук Билеты начали перепродавать через «Авито» Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

На интернет-сервисе «Авито» появились в продаже билеты на события Дягилевского фестиваля. По высоким ценам перепродают билеты на события с участием Теодора Курентзиса, которых уже нет в официальной продаже: на открытие и закрытие фестиваля и концерт «Куртаг. Пярт» (12+). Цены колеблются от 17 до 30 тыс. руб.

В дирекции фестиваля по просьбе «Нового компаньона» сообщили, что, не рекомендуется покупать билеты на события фестиваля с рук.

«Как минимум, вы, скорее всего, переплатите, а в худшем случае рискуете совсем не попасть на концерт, — считает представитель фестиваля. — Случаев недобросовестных сделок, к сожалению, становится всё больше. Иногда билеты оказываются фальшивыми, иногда один и тот же билет продают нескольким людям. Кроме того, в случае отмены или переноса события вы не сможете его вернуть».

Дирекция фестиваля напоминает, что билеты на многие фестивальные события ещё есть на сайте «Яндекс. Афиша», и рекомендует почаще проверять этот сайт и ловить сданные билеты: бывает, что в начале продаж, в разгар ажиотажа, люди покупают билеты впрок, на всякий случай, а потом сдают, так что в системе порой появляются сданные билеты даже на топовые события.

Дягилевский фестиваль (12+) пройдёт в этом году в Перми и Хохловке с 11 по 20 июня.

