В Прикамье простятся с погибшим на СВО Иваном Трониным

Фото: администрация Очёрского округа

В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб стрелок — помощник гранатомётчика мотострелкового отделения, рядовой Иван Тронин из Прикамья. Об этом сообщили в администрации Очёрского муниципального округа.

Иван Тронин родился 18 июля 1986 года в с. Петропавловск Большесосновского района Пермской области. В октябре 1986 года семья переехала в Очёр. Иван окончил Очерскую среднюю общеобразовательную школу № 1 в 2003 году. После окончания школы поступил в Очёрский колледж (специальность «строительство и эксплуатация зданий и сооружений»). В июне 2005 года его призвали на военную службу в ряды Внутренних войск РФ, в полк специального назначения, где он служил зенитчиком. Во время воинской службы его наградили знаком «За отличие в службе». После срочной службы работал на Очерском машиностроительном заводе, в отделе вневедомственной охраны, а в последнее время работал у индивидуальных предпринимателей.

В сентябре 2022 года попал под мобилизацию, и его отправили на СВО. Мужчина погиб 4 декабря 2025 года во время штурмовых действий на Запорожском направлении. У него остались два сына.

«Тронин Иван Владимирович навсегда останется в наших сердцах любимым и любящим мужем, отцом, сыном, другом, замечательным одноклассником, трудолюбивым коллегой, надежным боевым товарищем», — сообщили в местной администрации, выразив соболезнования его родным и близким.

Прощание с военнослужащим состоится 3 июня в 11:00 в Центральном доме культуры Очёра (ул. Коммунистическая, 6). Гражданская панихида начнётся в 11:30. Отпевание пройдёт в Михайло-Архангельской церкви в 12:00.

