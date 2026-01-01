Для детей сотрудников «Уралкалия» началась летняя оздоровительная кампания

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В «Уралкалии» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников. 1088 детей 7-12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре «Уральские самоцветы» (Соликамск). Отдых будет организован в 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Дети разместятся в благоустроенных корпусах, для них предусмотрено пятиразовое питание. Им доступны крытый плавательный бассейн, занятия спортом, кружки по интересам, профориентационные мероприятия.

452 подростка 9-15 лет отдохнут в детских оздоровительных лагерях «Дружба» и «Сказка» (Березники), 100 старшеклассников 15 лет впервые отправятся в загородный оздоровительно-образовательный лагерь «Новое поколение» (Пермский муниципальный округ).

При оплате путёвки взнос родителей — сотрудников «Уралкалия» составит 20% от полной стоимости. Остальные расходы в рамках социального пакета берёт на себя компания.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Забота о семьях наших сотрудников — неотъемлемая часть корпоративной политики «Уралкалия», поэтому мы уделяем большое внимание организации оздоровления их детей. В этом году на летнюю оздоровительную кампанию направлено 77,4 млн руб. Активный и интересный отдых позволит детям с пользой провести каникулы и набраться сил перед новым учебным годом.

