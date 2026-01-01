В Прикамье объявили о наборе женщин на должности операторов БПЛА Контракт с Минобороны заключается на 1 год

фото сгенерировано ИИ

В Уинском округе Прикамья объявили о наборе женщин на службу в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и водителей категории В. Кандидаты будут заключать контракт с Министерством обороны РФ сроком на один год.

Служба предусматривает ежемесячный доход от 210 тыс. руб., а также единовременную выплату в размере 1,5 млн руб. Военнослужащим положен отпуск через полгода, полный пакет льгот и социальных гарантий, а также бесплатное обучение с нуля.

На должность оператора БПЛА принимаются женщины 18-35 лет. Опыт работы с современными технологиями не требуется. Нужны только ответственность и дисциплина.

Водители категории В могут быть 18-45 лет. От них тоже требуются ответственность и дисциплина, а также умение управлять транспортным средством. В их обязанности будет входить перевозка гуманитарной помощи с соблюдением маршрута и регламента.

Для получения более подробной информации необходимо обратиться в военный комиссариат Ординского и Уинского муниципальных округов.

