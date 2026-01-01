За неделю в Перми в ДТП пострадали 17 человек В том числе семеро детей

Константин Долгановский

С 25 по 31 мая в Перми произошло 16 ДТП, в которых 17 человек пострадали, включая семерых несовершеннолетних, сообщили в ГИБДД краевого центра.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1 372 нарушения ПДД.

Так, 39 водителей были уличены в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Также было выявлено 44 водителя без водительских прав, 12 случаев выезда на встречную полосу, 93 случая непредоставления преимущественного права пешеходам, 60 нарушений правил дорожного движения пешеходами и 22 нарушения, связанные с неправильной перевозкой детей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям и гостям города строго соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности, а также о безопасности других участников дорожного движения.

