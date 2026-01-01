За 31 мая в Прикамье потушили пять пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедший день, 31 мая 2026 года, в Пермском крае было ликвидировано пять пожаров. Два из них произошли в Березниковском муниципальном округе, по одному — в Соликамском, Чайковском и Гайнском муниципальных округах. В результате пожаров никто не погиб, однако один человек получил травмы. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС России по Прикамью.

Для предотвращения пожаров в регионе 31 мая 190 профилактических групп, в состав которых входило 429 человек, обошли 1 657 жилых домов, проинструктировали 2 673 человека по мерам пожарной безопасности и распространили 2120 листовок с памяткой о правилах поведения при пожаре.

При обнаружении возгорания жителей региона попросили немедленно звонить по телефонам: «01», «101», «112».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.