Коммунисты Прикамья исключили из своих рядов депутата ЗС Алексея Наборщикова

На заседании бюро Пермского краевого отделения КПРФ 30 мая принято решение исключить действующего депутата Законодательного собрания Пермского края Алексея Наборщикова из рядов партии. Об этом в соцсетях сообщила руководитель Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова.

«Данное решение принято в связи с контрпродуктивными действиями товарища Наборщикова, в том числе направленными на попытку дестабилизации работы Чайковского отделения партии и создание препятствий для подготовки к избирательной кампании, а также в связи с систематической работой по дискредитации руководства партии в виде распространения недостоверной информации, откровенной фальши и лжи, позорящей образ настоящего коммуниста», — написала она.

По оценкам Бюро, все действия Наборщикова были продиктованы личными амбициями, связанными с выдвижением на выборы в ущерб интересам партии и её актива.

Алексей Наборщиков родился в Чайковском в 1978 году. В 2008 году создал и возглавил компанию ООО «Триал-Сервис», директором которой является в настоящий момент. С 2021 года избран депутатом Законодательного собрания Пермского края. Является членом комитета по бюджету. Член фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) в краевом парламенте.

