Выступающий за Прикамье Илья Ермоленко стал чемпионом России по греко-римской борьбе

фото Владимира Осташева предоставлено ЦСП Пермского края

Илья Ермоленко, представляющий Пермский край и клуб «Пермские медведи», стал чемпионом России по греко-римской борьбе. Этот престижный турнир среди мужчин проходил в Суздале.

Золотую медаль завоевал мастер спорта международного класса Илья Ермоленко в весовой категории до 97 кг.

В 1/8 финала он одолел красноярца Тимура Абубакирова, в 1/4 — дагестанца Магомеда Мухтарова, а в полуфинале — опытного уфимца Адлана Амриева. Финальная схватка завершилась победой Ермоленко над Мусой Евлоевым, который является чемпионом Олимпийских игр.

