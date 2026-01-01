Выступающий за Прикамье Илья Ермоленко стал чемпионом России по греко-римской борьбе
Поделиться
Твитнуть
Илья Ермоленко, представляющий Пермский край и клуб «Пермские медведи», стал чемпионом России по греко-римской борьбе. Этот престижный турнир среди мужчин проходил в Суздале.
Золотую медаль завоевал мастер спорта международного класса Илья Ермоленко в весовой категории до 97 кг.
В 1/8 финала он одолел красноярца Тимура Абубакирова, в 1/4 — дагестанца Магомеда Мухтарова, а в полуфинале — опытного уфимца Адлана Амриева. Финальная схватка завершилась победой Ермоленко над Мусой Евлоевым, который является чемпионом Олимпийских игр.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть