Пермские учёные разработали технологию защитного покрытия дорог для Крайнего Севера

Исследователи Пермского политеха, МАДИ и НПФ «Современные покрытия» создали технологию гидроизоляции мостов и дорог в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили в правительстве Прикамья.

Экстремальные морозы (до –50 °C) и вечная мерзлота разрушают металлические и бетонные конструкции из-за воды, проникающей в трещины и вызывающей коррозию. Традиционные методы гидроизоляции (рулонные материалы и напыление полимочевины) имеют недостатки: рулонные материалы негерметичны и хрупки на морозе, а напыление требует теплого климата и дорого обходится в труднодоступных районах.

Учёные разработали технологию, объединяющую преимущества рулонных материалов и напыления полимочевины.

Процесс включает создание 3D-модели защищаемого объекта, изготовление прототипа с полиэтиленовой пленкой, напыление двухкомпонентной полимочевины на пленку, снятие мембраны, сворачивание в рулон и доставку на объект, монтаж покрытия на месте.

Разработка подходит для работы в мороз, нет потерь материала при производстве, прочность мембраны в 5-10 раз выше рулонных материалов, выдерживаются температуры от -60 °C до +150 °C.

Технология прошла испытания, подтвердив эффективность и экономичность. Она внесена в реестр минтранса и утверждена ГОСТом. Сейчас внедряется на ограниченных объектах, но имеет потенциал для широкого применения в транспортной инфраструктуре Крайнего Севера.

