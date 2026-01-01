На дорогах Перми установят 15 табло с метеомониторингом Максимальная стоимость контракта составляет 94,4 млн рублей

Константин Долгановский

Центр организации закупок объявил конкурс на модернизацию подсистемы метеомониторинга для интеллектуальной транспортной системы в Прикамье. Согласно конкурсной документации, цель модернизации — повышение безопасности дорожного движения. Максимальная стоимость контракта составляет 94,4 млн руб.

Подрядчику предстоит установить динамические информационные табло на дорогах с разрешённой скоростью от 40 до 90 км/ч. Компания должна согласовать места установки, разработать схемы размещения, подключить табло к электропитанию, организовать каналы связи с серверами. Табло будут отображать текстовые и графические сообщения о дорожных условиях, интенсивности движения, авариях, погоде и дорожных работах.

Всего планируется установить 15 табло в Перми: на ш. Космонавтов, Северной дамбе, Южной дамбе, ул. Светлогорской улице, перед кольцом ул. Строителей/ул. Куфонина, по ул. Стахановской, 10, Карпинского, 27, ш. Космонавтов, 127, на Восточном обходе у Бродовского тракта и пр.

Все работы требуется выполнить к 15 марта 2027 года.

