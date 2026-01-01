Работника пермского предприятия осудят за хищение более 6 тысяч литров дизеля

Константин Долгановский

Сотрудники отдела полиции № 7 по Свердловскому району Перми завершили расследование уголовного дела против мужчины 1979 г.р. Его обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

По данным следствия, обвиняемый, будучи сотрудником промышленного предприятия, имел доступ к корпоративной топливной карте для заправки служебного автомобиля. С октября по декабрь прошлого года он систематически посещал автозаправки, где вместо заправки служебного транспорта продавал дизельное топливо. Покупателями становились случайные люди, которым он предлагал солярку по заниженной цене. Вырученные деньги он тратил на личные нужды.

В общей сложности мужчина похитил более 6 тыс. л дизельного топлива, что нанесло предприятию материальный ущерб на сумму свыше 460 тыс. руб. Его преступная деятельность была раскрыта в ходе внутренней проверки, проведённой сотрудниками предприятия.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

