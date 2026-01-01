В Прикамье члену семьи участника СВО провели газ после вмешательства прокуратуры Газовики заключили договор на подключение после проверки со стороны надзорного ведомства

В Карагайском округе прокуратура провела проверку по обращению члена семьи участника специальной военной операции (СВО), которое касалось соблюдения законодательства при реализации программы догазификации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ведомстве пояснили: в результате проверки было установлено, что между гражданином и АО «Газпром газораспределение Пермь» был заключен договор о подключении газоиспользующего оборудования в жилом доме к сети газораспределения. Однако сроки выполнения работ по этому договору истекли ещё в июне 2025 года. Это стало основанием для прокурорского вмешательства.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление директору АО «Газпром газораспределение Пермь». Это действие стало необходимым шагом для восстановления прав гражданина, который не мог получить доступ к газу в своем доме, несмотря на наличие заключенного договора. Прокуратура, действуя в интересах семьи участника СВО, стремилась обеспечить соблюдение прав граждан на получение необходимых коммунальных услуг.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования права гражданина были восстановлены, и дом был успешно газифицирован. Это событие подчеркивает важность прокурорского надзора в вопросах, касающихся прав и законных интересов граждан, особенно тех, кто имеет отношение к участникам специальной военной операции.

