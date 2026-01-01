Пермский край не попал в число регионов с высоким риском ЧС по природным пожарам в июне

Константин Долгановский

Федеральная Авиалесоохрана подготовила предварительный прогноз, в каких регионах РФ в июне 2026 года самый высокий риск возникновения пожаров в природных зонах. Прогноз основан на метеорологических данных, предоставленных Росгидрометом, и разбит по федеральным округам.

В Приволжском ФО в зону риска из-за жаркой и сухой погоды вошла большая часть Самарской области, западная часть Оренбургской области, а также северо-западная часть Нижегородской области. Территории Пермского края в данную зону не попали.

Специалисты отметили, что прогноз повышенного риска не обязательно означает увеличение числа или площади пожаров. На пожарную обстановку также влияют соблюдение правил пожарной безопасности гражданами, а также оперативность обнаружения и тушения возгораний службами.

Столкнуться с рисками природных пожаров в июне могут 44 региона России.

