Контролёр техкачества из Прикамья выиграла в лотерею миллион

Константин Долгановский

Анна, контролёр технического качества из Пермского края, стала обладательницей 1 млн руб. в лотерее «Мечталлион», организованной брендом «Национальная Лотерея» при поддержке Минфина России. По словам победительницы, её вдохновила история близкого человека, который ранее выиграл крупную сумму в лотерею.

Анна уже около года участвует в лотереях. Всё началось с покупки электронного билета, который она приобрела случайно. Иногда она выбирала комбинации, связанные с важными датами: днями рождения мужа, сына или своим собственным. Иногда ориентировалась на дату покупки билета.

Перед крупным выигрышем Анна не замечала никаких особых знаков или предчувствий. Однако у неё была надежда и вера в то, что крупные выигрыши действительно возможны.

Несколько лет назад крёстная её сына выиграла около 6 млн руб. в лотерею. Эти средства позволили семье построить дом и купить автомобиль.

Выигрыш Анна планирует использовать для погашения кредитов, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на семью. Если останутся средства, она мечтает отправиться в путешествие и увидеть новые уголки России.

