В 38% пермских компаний повысили зарплаты Наибольший рост окладов зафиксирован в энергетической отрасли

Константин Долгановский

В первой половине 2026 года более трети компаний Пермского края (38%) увеличили фиксированную часть зарплат своих сотрудников, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. При этом 56% работодателей оставили оклады на прежнем уровне.

Наибольший рост окладов зафиксирован в энергетической отрасли: 50% компаний повысили выплаты своим сотрудникам. Также значительные увеличения зарплат произошли в секторе производства продуктов питания (48%), телекоммуникациях (46%) и медицине с фармакологией (44%). В других отраслях, таких как электроника (39%) и образование (36%), а также в финансовом секторе, услугах для населения и нефтегазовой отрасли, оклады выросли у 36%. В тяжёлом машиностроении повышение зарплат отметили 33% компаний.

«Рост окладов в этих отраслях связан с острой конкуренцией за кадры. Работодатели стремятся удерживать сотрудников и привлекать новых, создавая комфортные условия труда, в первую очередь за счет повышения фиксированных частей зарплат», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

По результатам опроса работодателей, до конца 2026 года 31% пермских компаний планируют повышение окладов, а 59% намерены оставить их на прежнем уровне. Среди лидеров по планируемому росту зарплат выделяются компании из сферы энергетики (43%) и производства продуктов питания (42%).

В топ-10 отраслей, ожидающих повышения окладов, также вошли образовательные учреждения (36%), электронная и бытовая техника, компьютеры и оргтехника (34%), а также компании, предоставляющие услуги населению (34%). Замыкают этот список гостинично-ресторанный сектор и кейтеринг (33%), тяжелое машиностроение и финансовый сектор (33%), медицина и фармацевтика (32%), а также транспорт и логистика (31%).

