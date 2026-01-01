В МЧС Прикамья разъяснили правила регистрации туристических групп

МЧС России по Пермскому краю

Туристам, планирующим походы, сплавы и другие путешествия в Пермском крае, напомнили о необходимости регистрации маршрутов. Это нужно сделать за 10 дней до начала поездки, пишет «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Спасатели анализируют сложность маршрута, оценивают возможные риски и при необходимости дают рекомендации по подготовке. Перед выходом на маршрут рекомендуется проверить прогноз погоды, убедиться в исправности снаряжения и средств связи, а также взять аптечку. Важно сообщить контактные данные всех участников группы.

Зарегистрировать маршрут можно через официальный сайт МЧС, по почте или лично в управлении ведомства.

