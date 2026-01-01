Боец ММА Джефф Монсон поздравил директора пермского зоопарка с днём рождения Юлия Шитова отметила его 30 мая

скриншот видео с сайта Прмского зоопарка

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон опубликовал в социальных сетях видеопоздравление с днём рождения для директора пермского зоопарка Юлии Шитовой. Она отметила его 30 мая.

«Юлия, привет! Это Джефф Монсон. Поздравляю тебя с днём рождения! Желаю здоровья и счастья», – сказал спортсмен в своём обращении.

Джефф уже много лет активно участвует в общественной и природоохранной работе в России. Он также выступает в роли амбассадора центра защиты животных «Альфа», который возглавляет Кирилл Потапов.

Джеффу Монсону 55 лет. Он родился в Миннесоте, в городе Сент-Пол (США). В 2013 году спортсмен переехал в Россию, а в 2018-м получил российское гражданство. Монсон добился значительных успехов в смешанных единоборствах, грэпплинге и бразильском джиу-джитсу. Он дважды становился победителем чемпионата мира по борьбе в партере ADCC Submission Wrestling World Championship и является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

