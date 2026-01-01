В Нытвенском округе Прикамья прощаются с погибшими на СВО бойцами

фото предоставлены администрацией Нытвенского округа

Администрация Нытвенского городского округа сообщает о гибели в зоне специальной военной операции двух военнослужащих: сержанта Дмитрия Кайгородова и ефрейтора Олега Ломаева.

Прощание с Дмитрием Кайгородовым пройдёт 1 июня в 10:00 во Дворце культуры и спорта п. Уральский (ул. Набережная, 23). Гражданская панихида состоится в 11:00.

Церемония прощания с Олегом Ломаевым запланирована на 2 июня в то же время и в том же месте.

Администрация округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

