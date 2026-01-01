В Прикамье вводятся новые правила обращения со строительными отходами Они начнут действовать с 1 сентября

С начала осени 2026 года в Пермском крае начнут действовать единые правила, регулирующие обращение со строительными отходами. Эти нормы были утверждены министерством природных ресурсов региона. Новые требования распространяются на все этапы жизненного цикла отходов — от их образования до транспортировки, переработки, утилизации или захоронения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Под действие правил попадают отходы, возникающие в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса зданий и благоустройства территорий. Для перевозки отходов теперь потребуется обязательное разрешение, а все участники процесса должны будут зарегистрироваться в региональной системе учета. Каждый рейс и перемещение отходов будут фиксироваться. Также будет необходимо оснастить транспорт навигационным оборудованием, а отходы — разделять по видам. Контроль за их передачей на переработку и утилизацию будет усилен.

Эти нововведения направлены на предотвращение несанкционированных свалок, обеспечение раздельного сбора отходов, приоритет переработки и утилизации перед захоронением, а также развитие использования вторичного сырья. Пермский край стал третьим российским регионом, внедрившим такой контроль. Ранее аналогичные меры были приняты в Ленинградской и Московской областях.

В министерстве природных ресурсов Пермского края отмечают, что объём строительных отходов в регионе увеличивается из-за роста темпов строительства, сноса ветхого жилья и развития территорий. Незаконное размещение отходов может привести к загрязнению почвы и подземных вод. Новые требования также нацелены на сокращение числа незаконных и необорудованных площадок для приема строительных отходов. Для такой деятельности уже существуют отдельные правила и требования к площадкам и лицензиям.

Новые нормы касаются юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительством, демонтажем, ремонтом и благоустройством на территории региона.





