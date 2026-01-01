Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае возрождаются радиокружки в школах Принят специальный правительственный документ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Правительства Пермского края 28 мая губернатор Дмитрий Махонин рассказал о том, как в регионе реализуется проект «На связи».

По словам главы Прикамья, идея возникла во время поездки в Нытву, где местный радиолюбитель попросил восстановить радиокружки в школах. Министерством образования Пермского края был разработан и принят проект «На связи». В пилотном режиме были созданы радиокружки в школах Оханска и Чайковского. В нынешнем году планируется открыть ещё три радиокружка: в Ильинском, Бардымском и Кунгурском округах.

Губернатор выразил надежду, что движение в этом направлении продолжится с учётом изучения потребности у детей в этом виде занятий.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.