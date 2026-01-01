Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае увеличиваются меры поддержки медицинских работников

Правительство Пермского края 28 мая поддержало инициативу губернатора Прикамья Дмитрий Махонина об увеличении мер поддержки медицинских работников.

Новый нормативный документ позволяет предоставлять до 2 млн рублей на приобретение жилья медикам, которые будут трудоустраиваться в медучреждениях Перми, Чайковского и Лысьвы. Как пояснил губернатор, речь идёт о востребованных узких специалистах, которые будут работать в крупных клиниках.

Также с 2 млн руб. до 3 млн руб. увеличивается единовременная выплата на укрепление жилищных условий для врачей и фельдшеров, отправляющихся в территории региона с недостаточной обеспеченностью медицинскими кадрами.

