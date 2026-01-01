Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские дети создали эскизы упаковки для наборов шоколадных конфет Поделиться Твитнуть

Фото: Галина Могиленко / Пространство "Тут"

В Перми состоялась презентация сувенирных шоколадных наборов «Радость детства». В них вошли конфеты из «советского детства» — знаменитые «Белочка», «Ночка» и «Маска», изготовленные на кондитерской фабрике «Пермская» по классическим рецептам. Эскизы упаковки для наборов создали дети — посетители творческого пространства «Тут».

Как рассказала куратор детских программ творческого пространства для детей, подростков и молодых взрослых «Тут» Анастасия Серебренникова, работа над совместным проектом «Тут» и музея сладостей «Конфектория» шла почти полгода. Ребята — дошкольники и младшие школьники — знакомились с историей Пермской кондитерской фабрики и производства сладостей в Перми, с рецептами классических конфет советского времени, с работами художников, которые создавали эскизы фантиков. После этого на занятиях с художницей Любовью Шмыковой ребята создавали эскизы упаковки для сувенирных наборов в разных техниках — рисования, аппликации, коллажа.

Анастасия Серебренникова подчеркнула, что дети рисовали упаковку не для абстрактных конфет, а для конфет. Которые пробовали — они визуализировали вкусовые впечатления.

Окончательный вариант дизайна упаковки разработала Любовь Шмыкова на основе детских эскизов. По словам художницы, она старалась сохранить в дизайне непосредственность детского рисунка.

Новые подарочные эскизы наборы представили в «Конфектории» 27 мая. Авторы эскизов получили наборы в подарок.

Любовь Шмыкова. Фото: Галина Могиленко/ Пространство "Тут"

