В Пермском крае ожидается туман Потепление ожидается к середине следующей недели Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Единая дежурно-диспетчерская служба Пермского края предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях. По данным Пермского ЦГМС, ночью на 1 июня в регионе ожидается туман, днем в отдельных районах — гроза.

Жителям рекомендуется избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередачи, стараться не парковать транспорт рядом с ними.

Профессор-метеоролог Андрей Шихов в своём паблике «Опасные природные явления Пермского края» сообщает, что вечером в воскресенье и в ночь на понедельник 1 июня порция сильных дождей ожидается на Среднем и Северном Урале в связи с формированием циклона, который будет смещаться с юга на север. Как ожидается, циклон не заденет Пермский край, все сильные дожди достанутся Свердловской области. В Пермском крае пройдут локальные ливни, местами с грозами, которые тоже могут быть сильными, но лишь на очень ограниченной площади.

По прогнозу «Опасных природных явлений», к середине следующей недели температура воздуха в Пермском крае снова будет выше нормы. Правда, метеоролог напоминает, что норма для первых дней июня ещё достаточно низкая, так что 1-2°С выше нормы означает ночные +8...+13°С и дневные +17...+22°С.

Потепление далее продолжится, но будет очень постепенным, так как влажная воздушная масса прогревается медленно при отсутствии затока тепла извне. До +23... +25°С воздух прогреется не ранее следующих выходных.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.