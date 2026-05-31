В Пермском зоопарке — массовое пополнение
Родились детёныши шести видов животных
В Пермском зоопарке почти одновременно родились малыши шести видов животных: гиеновидных собак, игрунок Жоффруа, красноруких тамаринов, северных оленей, шотландских хайлендов и кошачьих лемуров.
Об этом в своих медиа сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
К сообщению он прикрепил видео, в котором специалист зоопарка Любовь Северина рассказывает подробности о самочувствии малышей.
Пятерым щенкам гиеновидных собак уже полтора месяца. Это первые щенки этого вида, рождённые в Пермском зоопарке.
Детёныши красноруких тамаринов проводят время на спинах родителей, как и единственный детёныш кошачьих лемуров. В семье самых маленьких приматов на земле — игрунок Жоффруа — сразу несколько малышей.
В семье шотландских хайлендов на свет появился бычок. Один детёныш и в семействе северных оленей.
Все малыши уже вполне окрепли, и их можно увидеть в вольерах.
