В Пермском зоопарке — массовое пополнение Родились детёныши шести видов животных Поделиться Твитнуть

Щенок гиеновидной собаки. Фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В Пермском зоопарке почти одновременно родились малыши шести видов животных: гиеновидных собак, игрунок Жоффруа, красноруких тамаринов, северных оленей, шотландских хайлендов и кошачьих лемуров.

Об этом в своих медиа сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

К сообщению он прикрепил видео, в котором специалист зоопарка Любовь Северина рассказывает подробности о самочувствии малышей.

Пятерым щенкам гиеновидных собак уже полтора месяца. Это первые щенки этого вида, рождённые в Пермском зоопарке.

Детёныши красноруких тамаринов проводят время на спинах родителей, как и единственный детёныш кошачьих лемуров. В семье самых маленьких приматов на земле — игрунок Жоффруа — сразу несколько малышей.

В семье шотландских хайлендов на свет появился бычок. Один детёныш и в семействе северных оленей.

Все малыши уже вполне окрепли, и их можно увидеть в вольерах.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.