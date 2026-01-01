В соседнем с Прикамьем регионе беспилотник атаковал предприятие О нападении сообщил губернатор Кировской области

Беспилотники 31 мая атаковали предприятие в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. На территории Уржумского района после атаки есть возгорание, жертв и пострадавших нет.

В Пермском крае в 07:40 был объявлен режим "Беспилотной опасности". Аэропорт Большое Савино пока не закрывался.

