В соседнем с Прикамьем регионе беспилотник атаковал предприятие
О нападении сообщил губернатор Кировской области
Беспилотники 31 мая атаковали предприятие в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. На территории Уржумского района после атаки есть возгорание, жертв и пострадавших нет.
В Пермском крае в 07:40 был объявлен режим "Беспилотной опасности". Аэропорт Большое Савино пока не закрывался.
