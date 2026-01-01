В Пермском крае начинается сезон наблюдения серебристых облаков

Пермский планетарий на своих медиаресурсах объявил о начале наблюдения сезона серебристых облаков с 1 июня.

Эффектное атмосферное явление наблюдается на фоне сумеречного неба. Облака находятся на высоте 75-85 км и освещаются Солнцем, когда оно опускается на 6-16 градусов ниже горизонта, что придает облакам серебристо-голубое свечение.

Это самые высотные атмосферные явления в природе. Механизм появления облаков — кристаллизация при низкой температуре метанового льда на скоплениях метеорной или вулканической пыли. Метеорологи сравнивают их с морозными узорами на стекле.

Точную дату появления серебристых облаков определить невозможно. В целом сезон их наблюдения продолжается с мая по август. Пик наблюдений — июнь и июль. Чаще всего они появляются в северной части неба или немного северо-западнее или северо-восточнее.

