Ушла из жизни легендарная пермская балерина Любови Кунаковой было 74 года

Фото: Мариинский театр

30 мая на 75-м году жизни скончалась выдающаяся балерина, педагог, балетмейстер-репетитор Мариинского театра, народная артистка РСФСР Любовь Алимпиевна Кунакова.

Любовь Кунакова — одна из тех артисток, с чьим именем связана «золотая эпоха» Пермского балета под руководством Николая Боярчикова.

По окончании Пермского государственного хореографического училища (класс педагога Галины Кузнецовой) в 1970 году Любовь Кунакова поступила в балетную труппу Пермского театра оперы и балета. На пермской сцене она станцевала главные и сольные партии в балетах «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» (Маша), «Жизель» и в постановках Николая Боярчикова «Три мушкетёра» и «Чудесный мандарин».

С 1974 по 1992 год Любовь Кунакова была ведущей солисткой Кировского (Мариинского) театра, а с 1997 года — педагогом-репетитором театра. Среди ее учениц — Виктория Терёшкина, Елена Евсеева, Мария Ильюшкина, Светлана Савельева, Валерия Беспалова. В последнее время Любовь Алимпиевна воспитывала выпускницу Пермского хореографического училища, одну из самых перспективных звёзд «Мариинки» Валерию Кузнецову.

Любовь Кунакова преподавала искусство танца в Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, а также в Японии, Бразилии и Республике Корея.

Коллеги вспоминают жизнерадостную, улыбчивую, обаятельную женщину с лучезарной улыбкой.

