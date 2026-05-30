Пермский «Амкар» едва не проиграл «Кубани» в драматическом матче От поражения команду спас отразивший пенальти на последней минуте вратарь

ФК «Амкар»

В субботу, 30 мая, на стадионе «Звезда» пермский ФК «Амкар», выступающий в Серебряной группе LEON-Второй лиги «А», не смог одержать победу над одним из аутсайдеров — краснодарской «Кубанью».

Счёт в матче открыли гости на 9-й минуте после углового. Практически сразу же «Амкар» отыгрался — Лев Толкачёв реализовал пенальти. На 16-й минуте «Кубань» спасает штанга, а на 25-й Георгий Санакоев выводит пермяков вперёд — 2:1. На 33-й минуте «Амкар» остаётся в меньшинстве, судья удалил с поля Ислама Насырова. Так завершился первый тайм.

Во второй половине игры «Амкар», играя вдесятером, смог создать несколько опасных моментов у ворот соперника, к сожалению, до голов дело не дошло. На 78-й минуте «Кубань» с пенальти восстановила равновесие в счёте, а на 90-й минуте могла вырвать победу, но ещё один пенальти в ворота «Амкара» отразил вратарь Владислав Долженко.

Итоговый счёт матча — 2:2.

Напомним, команды встречались 11 апреля в Краснодаре, и тогда также была зафиксирована ничья, но нулевая.

«Красно-черные» за два тура до завершения сезона имеют в активе 23 очка и отстают от занимающей третье место «Алании» на один балл.

