Перед Днём защиты детей продажи детских игрушек в Перми выросли на 42%

Аналитики «Авито» проанализировали продажи детских товаров на платформе в Перми в апреле и сравнили их с аналогичными данными прошлого года. В преддверии Дня защиты детей, который празднуется 1 июня, выяснилось, что и новые, и подержанные игрушки пользуются повышенным спросом.

На «Авито» в Перми в основном покупают новые детские игрушки, которые составляют 40% всех продаж в этой категории. На втором месте — товары для кормления (23%), далее идут предметы детской гигиены (11%) и детская мебель (6%). Еще 5% продаж приходится на самокаты и беговелы.

В целом спрос на новые детские товары на «Авито» вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно увеличились продажи товаров для школы (+27%), игрушек (+22%), детской мебели (+21%) и товаров для кормления (+9%).

В подкатегориях игрушек наблюдается особенно яркий рост продаж фигурок и наборов — на 96%, игрушечного транспорта, кукол и аксессуаров — на 42%. Продажи конструкторов выросли на 35%, а игрушек для малышей — на 28%.

На рынке подержанных товаров пользователи чаще всего покупают тоже игрушки (39% от всех продаж). На втором месте по популярности — коляски (16%), затем идет детская мебель (16%) и самокаты с беговелами (8%). Замыкают топ-5 автомобильные кресла (7%).





