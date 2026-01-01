В Прикамье средний срок потребкредита наличными увеличился на 22% Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2026 года средний срок потребительских кредитов наличными увеличился в Пермском крае на 22% по сравнению с апрелем 2025 года, достигнув 2,22 года (в апреле 2025 года он составлял 1,82 года).

По РФ срок вырос на 21%, с 1,86 до 2,25 года. По сравнению с предыдущим месяцем, в апреле 2026 года средний срок кредитования вырос на 5,6% (в марте 2026 года он был 2,13 года).

Среди 30 регионов-лидеров по потребительскому кредитованию в апреле 2026 года наибольший средний срок кредитов был зафиксирован в Санкт-Петербурге (2,53 года), Республике Татарстан (2,42 года) и Новосибирской области (2,4 года). Наименьшие показатели были в Республике Саха (Якутия) (1,92 года), Приморском крае (2,07 года) и Нижегородской области (2,12 года).

Наиболее значительный рост среднего срока кредитования наблюдался в Воронежской области (+27,4%), Краснодарском крае (+27%) и Ростовской области (+26,4%).

«После достижения пиковых значений в августе 2025 года (3 года), в последующие месяцы средний срок потребительского кредита снизился и стабилизировался на уровне 2,1-2,4 года», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также отмечает, что банки по-прежнему предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, что снижает риск просрочек. Волков рекомендует потенциальным заемщикам внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы избежать её ухудшения.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.