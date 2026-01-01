Энергетики в Прикамье устранили свыше 560 обрывов проводов Обеспечивающая электроэнергией населенные пункты сеть восстановлена

Олег Антонов

Энергетики «Россети Урал» и местные аварийно-восстановительные бригады восстановили сеть 6-10 кВ, обеспечивающую электроэнергией преимущественно населенные пункты, и перешли к обработке заявок потребителей в сети 0,4 кВ, которая питает непосредственно жилые дома в Березниковском, Соликамском, Добрянском и других округах. Об этом сообщили в минЖКХ Прикамья.

Специалисты проверили более 2 тыс. км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4—110 кВ. Они устранили свыше 560 обрывов проводов, убрали более 2 тыс. упавших деревьев и поставили 174 новые опоры.

В работах участвовали более 90 бригад: более 250 человек и около 110 единиц техники. Работы проводились круглосуточно, включая труднодоступные области, где требовалась техника повышенной проходимости.

Специалисты продолжают тщательно следить за состоянием оборудования и метеоусловиями.

