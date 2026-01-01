Реконструкция улицы Карпинского в Перми выполнена на 92% Все работы должны завершиться к концу лета

В Перми продолжается масштабная реконструкция ул. Карпинского. По данным Министерства транспорта Пермского края, техническая готовность объекта составляет 92%.

На данный момент ведутся работы по благоустройству территории. В районе ул. Столбовой возводятся новые тротуары. На территории «Пермь ЭКСПО» специалисты укрепляют последнюю подпорную стену и проводят армирование для дальнейшего обустройства тротуаров и велодорожки.

Все тротуары на ул. Карпинского на данный момент выполнены в виде временных конструкций. В летний период их планируют покрыть верхним цветным слоем асфальта. Тротуары будут выполнены в красном цвете и иметь ширину три метра, а велодорожка — синего цвета и ширину два метра.

Новая шестиполосная дорога также подлежит асфальтированию. Укладку верхнего слоя асфальта планируют проводить по выходным в ночное время.

Параллельно с этим рабочие обустраивают песчаное основание для газонов вдоль трамвайных путей. Впоследствии на это основание будет завезен чернозем, и на нем высадят траву.

В дневное время специалисты подготавливают бетонные плиты, а в ночное время их укладывают вдоль трамвайных путей, чтобы не мешать движению. На сегодняшний день уже уложено 350 плит из почти двух тысяч запланированных.

Также продолжается установка нового освещения. На данный момент установлено 57 опор из 61, и завершение этого этапа работ ожидается на следующей неделе.

Кроме того, вблизи новой дороги возводятся локальные очистные сооружения, предназначенные для очистки ливневых вод.

Напомним, что реконструкция ул. Карпинского между ш. Космонавтов и Стахановским кольцом стартовала в 2024 году. В рамках проекта дорога была расширена с двух до шести полос, по три полосы в каждом направлении. Между полосами размещены трамвайные пути. Для обеспечения проезда над Транссибирской магистралью был демонтирован старый путепровод, а на его месте возведен новый.

При подготовке рабочей документации подрядчик провел дополнительные геологические изыскания, которые выявили наличие слабых грунтов в основании дороги. В связи с этим в проектную документацию были внесены изменения, и повторно проведена государственная экспертиза. Для укрепления грунтов был выбран метод струйной цементации, при котором в основании дороги бурят множество скважин, а затем они заполняются цементным раствором, который с помощью специального оборудования смешивается с грунтом.

Учитывая эти обстоятельства, сроки реконструкции ул. Карпинского были продлены до конца лета 2026 года.

