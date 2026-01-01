В Перми 24 сотрудникам компании работодатель задолжал 5,5 млн рублей Следком добился погашения долга

Константин Долгановский

В Перми сотрудники регионального Следственного комитета добились погашения задолженности по заработной плате на сумму свыше 5,5 млн руб. перед 24 работниками организации, сообщает пресс-служба следкома.

Следователь Индустриального района возбудил уголовное дело против генерального директора за невыплату зарплаты более двух месяцев. Руководитель следственного управления Денис Головкин лично встретился с потерпевшими и поручил быстро восстановить их права.

Предварительное следствие показало, что директор, имея финансовые возможности, нарушил Конституцию и трудовое законодательство, не выплачивая зарплату с августа 2025 года по май текущего года. После вмешательства следователей задолженность была погашена, и уголовное дело закрыто по примечанию к ст. 145.1 УК РФ.

Следственное управление напоминает, что работодатели обязаны выплачивать зарплату вовремя, и за нарушение этих прав предусмотрена уголовная ответственность.

