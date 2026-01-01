Коммунальные службы Прикамья помогают энергетикам устранять последствия непогоды

Фото: Алексей Агафонов

Муниципальные предприятия ЖКХ помогают энергетикам «Россети Урал» освобождать проезды к энергообъектам после стихийных бедствий. Это позволяет оперативно доставлять специалистов и технику к местам аварий.

Например, как сообщили в компании, коммунальные службы очистили путь от шоссе «Пермь - Березники» до п. Дзержинец в Березниковском округе. С дороги были оперативно убраны поваленные осины и березы, что позволило энергетикам быстро добраться до поврежденных участков и восстановить электроснабжение в поселке.

В Соликамском округе аналогичные работы провели сотрудники местного управления благоустройства. Они расчистили дороги «Касиб - Вильва» и «Тюлькино - Керчевский», используя инструменты и спецтехнику.

Расчистка дорог ведется при поддержке Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, а также в сотрудничестве с местными властями.

Напомним, в конце мая в Пермском крае было зафиксировано три волны непогоды, которые вызвали технологические нарушения на энергообъектах десятков муниципалитетов региона.

