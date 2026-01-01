Бывшего гендиректора пермского «Витуса» приговорили к 5,5 года за махинации с сиротским домом Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Кудымкарский городской суд вынес приговор бывшему гендиректору инвестиционной компании «Витус» и представителю московского ООО «Квадра-групп» Дмитрию Седову. Он признан виновным в мошенничестве и приговорен к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 600 тыс. руб. Об этом сообщает Properm.ru.

В 2024 году Седов был объявлен в розыск. Его задержали в начале 2025 года и поместили в СИЗО по подозрению в возведении непригодных для проживания домов для детей-сирот, а также в расселении аварийного жилья. Эти объекты были построены в период с 2015 по 2017 годы.

Седов не признает своей вины в мошенничестве и некачественном строительстве. Его защита планирует обжаловать вынесенный приговор.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.