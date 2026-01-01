На Северном кладбище Перми обновили входную группу Для десяти погостов краевого центра разработаны планы благоустройства

Константин Долгановский

В Перми продолжается благоустройство кладбищ. Подрядчики очищают дорожки, стригут траву вдоль основных проходов, убирают аварийные и поваленные деревья. Также на кладбищах устанавливают дополнительные мусорные контейнеры и организуют подвоз технической воды. Кроме того, проводится ремонт объектов благоустройства и санитарная обработка территорий. На всех кладбищах уже выполнена обработка от клещей. Об этом рассказал глава Перми Эдуард Соснин.

На Северном кладбище и кладбище «Кислотные дачи» уже обновили входные группы и покрытие дорожек. На крупных кладбищах уже размещены схемы участков и указатели кварталов для удобства посетителей.

Летом работы по благоустройству продолжатся. Планируется обновить систему навигации, установив новые указатели, схемы и информационные таблички.

Мэр напомнил, что в Перми насчитывается десять официальных кладбищ, и для каждого из них разработан план комплексного благоустройства.













