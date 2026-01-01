Турслёт для работающей молодежи Прикамья установил рекорд по количеству заявок

«Чуртан» - команда «Азота»

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

С 17 по 19 августа в Пермском муниципальном округе состоится Туристический слёт работающей молодежи Пермского края для участников старше 16 лет. В этом году на участие подано рекордное количество заявок — 28. На поляне соберутся свыше 500 молодых людей из разных уголков региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В слёте будут участвовать команды ООО «Камский кабель», ООО «Тепличный комплекс Пермский», ОАО «Соликамский магниевый завод», АО «Полиэкс», ПАО «НПО "Искра"», АО «ОХК "Уралхим"», ПАО «Уралкалий», ООО «ЛУКОЙЛ‑Пермнефтеоргсинтез», АО «Пермский региональный оператор ТКО». Также будут сборные команды молодых энергетиков и металлургов, представители ГУФСИН России по Пермскому краю и УФНС России по Пермскому краю.

Концепция слёта сформулирована как «Пермский характер: сила в единстве, гордость в труде». Девиз — «Вместе работаем — вместе побеждаем». Программа рассчитана на три дня и включает соревнования и творческие конкурсы, результаты которых определят итоговое место команд.

Напомним, традиция проведения краевого туристического слета работающей молодежи возобновилась в Пермском крае в 2020 году после 12‑летнего перерыва.

