Пермским выпускникам разъяснили действия при угрозе БПЛА во время ОГЭ и ЕГЭ
Экзамен могут перенести на резервный день
Министерство образования Пермского края подготовило инструкции для выпускников 9-х и 11-х классов на случай угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов или ракетной опасности во время экзаменов.
Ведомство подчеркнуло, что в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) будут применяться стандартные меры безопасности
Если сигнал тревоги прозвучал до начала экзамена, то старт отложат до официального завершения тревоги. Ученики будут находиться в безопасном месте, ожидая дальнейших указаний.
Если сигнал тревоги поступил во время экзамена, сотрудники ППЭ организуют эвакуацию учащихся из аудиторий. Ученикам позволят взять с собой только документы. Все экзаменационные материалы остаются на местах. Время эвакуации фиксируется на доске, а аудитория опечатывается. Учеников эвакуируют в заранее подготовленное безопасное место в каждом ППЭ.
После окончания угрозы ученики возвращаются в аудитории. Время, затраченное на эвакуацию, будет учтено: продолжительность экзамена увеличивается на фактическое время отсутствия.
Выпускник может продолжить работу или досрочно завершить экзамен. В последнем случае работа аннулируется, и экзамен назначается на резервный день.
Если перерыв в написании экзамена превышает один час, работа также может быть завершена досрочно с переносом на резервный день.
