Пермским выпускникам разъяснили действия при угрозе БПЛА во время ОГЭ и ЕГЭ Экзамен могут перенести на резервный день

Ирина Молокотина

Министерство образования Пермского края подготовило инструкции для выпускников 9-х и 11-х классов на случай угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов или ракетной опасности во время экзаменов.

Ведомство подчеркнуло, что в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) будут применяться стандартные меры безопасности

Если сигнал тревоги прозвучал до начала экзамена, то старт отложат до официального завершения тревоги. Ученики будут находиться в безопасном месте, ожидая дальнейших указаний.

Если сигнал тревоги поступил во время экзамена, сотрудники ППЭ организуют эвакуацию учащихся из аудиторий. Ученикам позволят взять с собой только документы. Все экзаменационные материалы остаются на местах. Время эвакуации фиксируется на доске, а аудитория опечатывается. Учеников эвакуируют в заранее подготовленное безопасное место в каждом ППЭ.

После окончания угрозы ученики возвращаются в аудитории. Время, затраченное на эвакуацию, будет учтено: продолжительность экзамена увеличивается на фактическое время отсутствия.

Выпускник может продолжить работу или досрочно завершить экзамен. В последнем случае работа аннулируется, и экзамен назначается на резервный день.

Если перерыв в написании экзамена превышает один час, работа также может быть завершена досрочно с переносом на резервный день.









