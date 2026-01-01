Энергий обеспечены 75 % ранее обесточенных шквалами потребителей Прикамья

Пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт»

В Пермском крае специалисты компании «Россети Урал» продолжают устранение нарушений электроснабжения после прошедшего накануне атмосферного фронта. По состоянию на вечер 29 мая подача электроэнергии возобновлена для 75 % ранее обесточенных потребителей.

Для ускорения ликвидации повреждений в электросетевом комплексе задействованы бригады всех филиалов «Россети Урал». Дополнительно привлечен персонал из филиала ПАО «Россети» - МЭС Урала и подрядных организаций, специализирующихся на расчистке трасс линий электропередачи. Эти специалисты заняты в восстановительных работах в Березниковском и Чусовском муниципальных округах.

Всего в восстановительных работах принимают участие более 70 бригад: порядка 250 специалистов, задействовано около 80 единиц техники. В зоне особого внимания энергетиков северная часть Коми-Пермяцкого округа.

Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с Министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края, администрациями муниципальных образований, ЕДДС, подразделениями ГО и ЧС, со смежными территориальными организациями.

Напомним, что третья волна непогоды пришла на территорию региона во второй половине 28 мая и вызвала технологические нарушения на энергообъектах Пермского края.

Всю информацию о перерывах в подаче электричества и сроках ремонта можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру 220 для мобильных телефонов.

