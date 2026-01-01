Объявлены торги на право КРТ в Мотовилихинском районе Перми Общая площадь комплексного развития — 37,1 га Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Пермского края опубликовало приказ о торгах на право комплексного развития несмежных территорий жилой застройки по улицам Уральской и Восстания в Мотовилихинском районе Перми, сообщает ведомство.

Общая площадь трёх несмежных территории составляет 37,1 га. В зону КРТ входят аварийные и ветхие дома, нежилые помещения, а также объекты социального назначения. Самый крупный участок ограничен улицами Уральской, Вагановых и Авиационной.

Застройщик должен будет провести расселение аварийного жилья площадью 8,7 тыс. кв. м, возвести современные дома, отремонтировать улично-дорожную сеть, благоустроить территорию и создать объекты социальной инфраструктуры. Инвестор должен реализовать КРТ в течение 17 лет с момента заключения договора.

Заявки принимаются на электронной площадке Сбербанк-АСТ до 25 июня. Торги пройдут 1 июля.

