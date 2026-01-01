Глава Перми рассказал об итогах работы по обновлению городских пространств В 2025 году было реализовано несколько ключевых проектов

Фото: администрация губернатора Пермского края

На заседании Правительства Пермского края глава Перми Эдуард Соснин представил губернатору Прикамья Дмитрию Махонину основные итоги по формированию комфортной городской среды и планы по её развитию до 2029 года.

Дмитрий Махонин отметил, что по федеральным и региональным проектам в Прикамье ежегодно обновляются сотни общественных пространств.

В Перми, по данным на начало 2026 года, находится 206 объектов озеленения общего пользования — на 13 больше, чем в 2021 году. Эдуард Соснин пояснил, что за пять лет почти в два раза увеличился объём финансирования на их содержание: это связано с расширением перечня уходовых мероприятий и увеличением частоты обслуживания территорий.

В прошлом году отремонтированы четыре крупные объекты озеленения: Сквер журналистов, сквер в 64-м квартале (включая эспланаду), сквер «Аллея памяти» по ул. Екатерининской и сад имени Любимова.

Эдуард Соснин, глава Перми:

— Благоустройство — это системная работа, где каждый элемент, от двора до лесопарка, напрямую влияет на качество жизни горожан. За последние годы мы не просто увеличили финансирование, но выстроили прозрачные механизмы взаимодействия с бизнесом и жителями: через инициативные проекты ТОС, договоры комплексного развития территорий и публичный контроль. Пермь готова масштабировать накопленный опыт и продолжать создавать современную, экологичную и комфортную среду для всех.

Также в прошлом году был завершён ключевой объект города — новый 1,5-километрового участка набережной Камы.

В рамках масштабного проекта «Зелёное кольцо» завершён этап строительно-монтажных работ. В Черняевском лесу и долинах малых рек обустроено более 30 км маршрутов, прошло 406 эколого-просветительских мероприятий, которые посетила 71 тыс. участников, начали работать визит-центры «Егошиха» и «Горки».

По словам Эдуарда Соснина, до 2029 года в Перми будут созданы скверы на улицах Трясолобова и Пермской, запланировано благоустройство территории у Мотовилихинского пруда и набережной у Мотовилихинских заводов. Также по программе развития дворовых территорий в 2026 году запланирована работа на и159 объектах.

Кроме того, будет обновлено свыше 2 тыс. кв. м лестниц и мостов, откроются семь новых площадок для выгула собак, четыре существующие будут заменены, планируется внедрение вертикального озеленения.

