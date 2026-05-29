В Перми открылся новый визит-центр «Горки»

Администрация Перми

В Перми открылся новый визит-центр «Горки», расположенный в долине реки Егошихи у Средней дамбы (вход №8 в парк «Городские горки»). Церемонию открытия провели губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава города Эдуард Соснин.

Центр посвящён экологическому просвещению и знакомству с профессиями в сфере охраны природы. В двух выставочных залах посетители могут узнать о работе промышленного эколога, биоэколога, специалиста по экотуризму, экопросветителя и ландшафтного дизайнера. Экспозицию сопровождают пять персонажей, каждый из которых олицетворяет одну из профессий: например, промышленного эколога представляет Юрий Чистопрудов, биоэколога — Анна Щеглова. Герои вовлекают гостей в интерактивные активности: от расчёта личного экологического следа до лабораторного анализа проб воды.

Техническое оснащение центра включает микроскопы, образцы водных проб, метеоданные в реальном времени, карту предприятий и точек отбора проб, коллекцию растений, VR-очки с виртуальными турами по природным территориям, а также муравьиную ферму.

«В центре уже начались мастер-классы для детей. Рад, что они с интересом изучают интерактивные экспозиции об экологии. Здесь будут проводить экскурсии и семейные мероприятия — всё продумано так, чтобы было увлекательно и детям, и взрослым», — отметил Дмитрий Махонин.

«Горки» стал вторым визит-центром в рамках проекта «Зелёное кольцо». Первый, «Егошиха», открылся в феврале 2026 года на Разгуляйской улице. До конца года планируется запустить ещё два аналогичных объекта в долине реки Данилихи.

«Проект «Зелёное кольцо» развивается: уже обустроено пять ландшафтных парков, 26 смотровых, детских и спортивных площадок. Приглашаем жителей на экотропы и в визит-центры — будет интересно всей семье», — добавил Эдуард Соснин.

Завершилась церемония экологической акцией «Дерево — городу»: вместе со школьниками, представителями «Молодой гвардии Единой России» и ПАО «Сбербанк» губернатор и глава города высадили 30 деревьев.

Проект «Зелёное кольцо», инициированный Дмитрием Махониным, направлен на комплексное обустройство общественных пространств и экологическую реабилитацию долин малых рек Перми: Егошихи, Данилихи, а также развитие особо охраняемых природных территорий, включая Черняевский лес и парк «Балатово». К 2025 году завершены основные работы на всех ООПТ проекта; сейчас ведётся их содержание и программное наполнение.

В долине Егошихи уже создано пять парковых зон: «Разгуляй», «Пермского периода», «Городские горки», имени А.И. Жунёва и «Зелёнка». На четырёхкилометровом маршруте размещены 26 площадок различного назначения.

Расписание мероприятий «Зелёного кольца» и регистрация на них доступны на официальном сайте проекта.





