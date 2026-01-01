В Пермском крае сняли режимы «Ракетная опасность» и «Ковёр»

фото: МКУ ГМО СК «Управление ГОЧС»

В Пермском крае отменён режим «Ракетной опасности», сообщили в МЧС региона.

Режим «Ракетная опасность» ввели в регионе в 16:41 29 мая. Все экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности.

Вскоре в Пермском крае в 17:30 ввели режим «Ковёр» радиусом 100 км. В аэропорту Перми вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полётов.

