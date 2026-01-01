В Вологодской области задержаны похитители денег у военнослужащего из Прикамья Ущерб составил более 1,6 млн рублей

Сотрудники Управления ФСБ России по Вологодской области пресекли деятельность преступной группы, жертвой которой стал житель Пермского края. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю, совместными усилиями с правоохранительными органами региона злоумышленников удалось вычислить и задержать.

Оперативные мероприятия проводились на территории Великоустюгского муниципального округа. Установлено, что фигуранты дела путём обмана ввели в заблуждение военнослужащего из Прикамья. Получив доступ к банковской карте, оформленной на имя потерпевшего, они похитили с неё денежные средства в особо крупном размере — 1 млн 622 тыс. руб.





По этому факту следователь ОМВД России «Великоустюгский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Ведётся следствие, направленное на установление всех обстоятельств совершённого противоправного деяния. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

