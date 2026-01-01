В Прикамье привлекли к ответственности водителя за езду по Мемориалу Славы Инцидент произошёл в Лысьве Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество "ЧП ДТП Пермь"

Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края привлекли к административной ответственности автомобилиста, который грубо нарушил правила дорожного движения в Лысьве. Инцидент произошёл после того, как очевидец опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что автомобиль разворачивался прямо на тротуаре у памятника воинам-защитникам.

Первоначальные предположения очевидцев о причастности водителя или его пассажиров к администрации округа не подтвердились. Как сообщили изданию perm.aif.ru в пресс-службе администрации Лысьвенского городского округа, этот автомобиль не состоит на балансе муниципалитета и не принадлежит органам власти.

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, для расследования происшествия автоинспекторы изучили записи с камер видеонаблюдения и провели опрос свидетелей. В результате оперативно-разыскных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался местный житель 1973 г.р..

В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.