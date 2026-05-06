Энергетики «Т Плюс» в Перми выполнили гидравлические испытания для 10% тепловых сетей

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» завершили первый этап плановых гидравлических испытаний тепломагистралей в городе Перми. Работы уже завершены для 10% теплосетей краевой столицы. Всего специалисты подготовят к несению нагрузок 2056 километров сетей.

Проверка коммуникаций на прочность и плотность — важный элемент подготовки к отопительному сезону 2026/27. В период 1-5 июня гидравлические испытания теплосетей продолжатся в микрорайонах Закамск, Крохалёва, Лёвшино, Островский и др.

«Проверка тепловых сетей под давлением считается самым действенным способом оценить, насколько системы теплоснабжения подготовлены к работе в зимний период, а также удостовериться в их способности выдерживать необходимые нагрузки. Чтобы минимизировать временные неудобства для населения, такие мероприятия совмещают с плановым обслуживанием внутридомовых инженерных систем, которое проводят управляющие организации и товарищества собственников жилья», — пояснил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Сергей Гужев.

Согласно действующим нормативным актам, управляющие компании и ТСЖ обязаны информировать жителей о сроках приостановки подачи горячей воды. Кроме того, уточнить необходимые сведения можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Если по завершении гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире так и не возобновилась, нужно сообщить об этом в организацию, которая занимается обслуживанием вашего дома. Также граждане могут позвонить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания 01.06.2026-05.06.2026

— ул. Адмирала Ушакова, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 28а, 30;

— ул. Байкальская, 7а, 7б, 20, 26а, 29;

— переулок Веслянский, 2;

— ул. М. Калинина, 50, 52, 60, 60а, 64, 64а, 66, 68, 74;

— ул. Адмирала Макарова, 20а, 20/2, 22, 22а, 23, 25, 31, 31а, 34, 34а;

— ул. Оханская, 31;

— ул. Светлогорская, 3, 3а, 5, 11, 15а, 17, 18, 18а, 19, 21;

— ул. Сокольская, 5, 8, 9, 10, 10б, 12, 18, 20, 25, 27, 33, 35;

— ул. Судозаводская, 8, 10, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 24, 26, 28, 31;

— ул. Камышинская, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 15, 15а, 18, 20, 22, 24;

— ул. Буксирная, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 19;

— ул. Юнг Прикамья, 3, 11, 14, 25, 27, 35, 37, 39, 41;

— ул. Г. Танцорова, 45, 73.

Гидравлические испытания 01.06.2026-15.06.2026

— шоссе Космонавтов, 72, 74, 76, 80, 82а, 82/9;

— ул. Н. Крисанова, 73, 73а, 75, 77;

— ул. Л. Голева, 9а, 10, 10а, 10б, 12, 13а, 15, 17, 19;

— ул. В. Блюхера 3, 5, 7;

— ул. Гремячий лог, 1;

— ул. Д. Писарева, 49, 53, 55, 56б, 56г, 59;

— ул. Воркутинская, 88;

— ул. Бирская, 3, 4;

— ул. Мелитопольская, 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 24, 26, 28;

— ул. Гайвинская, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а.

Гидравлические испытания 01.06.2026-15.06.2026

— ул. Ветлужская, 14, 16, 16а, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

— ул. Генерала Наумова, 3, 9, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 23;

— ул. Загуменных, 4, 6, 12, 14, 16;

— ул. Кочегаров, 23, 25, 27, 29, 37, 47, 49, 51;

— ул. Машинистов, 20, 20/3, 22, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49б, 49в, 50, 53, 55;

— ул. О. Лепешинской, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

— ул. 1-я Сортировочная, 11, 13, 15;

— ул. ДОС, 41, 42, 43, 44, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 60;

— ул. Борцов Революции, 151в;

— ул. Криворожская, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 42;

— ул. Томская, 36, 38, 40, 42, 44;

— ул. Цимлянская, 1, 5, 7, 9, 11, 30/1, 30/2;

— ул. Ереванская, 33, 35, 35а, 37а, 52;

— ул. Социалистическая, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

— ул. Адмирала Старикова, 43/2, 43/3, 49;

— ул. Железнодорожная, 10, 10а;

— ул. А. Пархоменко, 1а, 2, 5, 6, 8, 12, 19, 20, 21, 23, 25, 27/1, 27/2, 29, 31/1, 31/2, 35, 37;

— ул. В. Чапаева, 45;

— ул. Еловая, 32;

— ул. Новогодняя, 2, 8, 9, 11, 13а, 24, 26;

— 1-й Еловский переулок, 18, 22, 24;

— 2-й Еловский переулок, 12/1, 12/2;

— 3-й Еловский переулок, 9/19;

— ул. Чусовская, 26/1, 26/2, 28, 34, 36/1;

— ул. Коммунистическая, 3/1, 3/2, 5/2, 6/1, 6/2, 7/2, 9/1, 9/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2;

— ул. Сосновая, 3;

— ул. 1-я Бахаревская, 42, 51, 53, 53/1, 53/2, 53/3/1, 53/3/2, 53/3/3, 53/8, 53/9;

— ул. Пристанционная, 2;

— ул. А. Щербакова, 30.

Гидравлические испытания 02.06.2026-16.06.2026

— ул. 1-я Красноармейская, 41, 41а, 41б, 43;

— ул. Н. Краснова, 1, 23, 28, 29а, 32, 34;

— ул. Газеты «Звезда», 45, 61, 67;

— ул. Г. Успенского, 2а, 4, 5, 6, 7, 9;

— ул. В. Куйбышева, 50, 50а, 52, 54, 54а, 68/1, 68/2, 68/3;

— ул. А. Пушкина, 78, 78а, 80, 84;

— ул. Революции, 38, 42, 44, 44а, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52б, 52в, 52г, 54, 56а;

— ул. Г. Седова, 7;

— ул. К. Тимирязева, 50, 52, 54, 57, 59;

— ул. А. Швецова, 37, 39, 41, 46, 48, 50;

— ул. Пионерская, 2, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9;

— проспект Комсомольский, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а;

— ул. Мира, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 126а, 128, 130, 132;

— шоссе Космонавтов, 160, 162, 164б, 164в, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 194, 194а, 201, 203, 203а, 205, 207, 209;

— ул. Радистов, 13;

— ул. А. Трясолобова, 65, 67, 69, 94;

— ул. М. Читалина, 10;

— ул. Судоремонтная, 21.

Гидравлические испытания 03.06.2026-17.06.2026

—ул. Н. Гусарова, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9/2, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;

— ул. Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9;

— ул. А. Лодыгина, 16, 18, 20, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 48а, 50, 50/1, 50/2, 52/1, 52/2, 52а, 52б, 53, 53а, 54, 54/1, 55, 56, 56/1, 57, 61;

— ул. Тбилисская, 1, 1а, 1а/2, 1б, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

— ул. А. Солдатова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14а, 16, 17, 17а, 24;

— ул. П. Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 48/1, 48/2;

— ул. Муромская, 16а, 18, 24а, 26, 28, 32;

— ул. Е. Ярославского, 60;

— ул. Вижайская, 11, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

— ул. Кояновская, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10;

— ул. Бородинская, 23, 26, 28;

— ул. А. Никулина, 35, 41, 47;

— ул. Таборская, 12, 14, 20, 22, 22а;

— ул. Люблинская, 9, 11, 13, 24;

— ул. Советской Армии, 37, 47, 45, 49, 51, 60;

— ул. А. Карпинского, 86, 88, 90, 91;

— проспект Декабристов, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 22;

— ул. Танкистов, 39;

— ул. Кавалерийская, 24, 26;

— ул. Подводников, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 15а, 17.

Гидравлические испытания 04.06.2026-18.06.2026

— ул. Н. Островского, 46а, 52, 60;

— ул. Тихая, 22, 23;

— ул. Рабоче-Крестьянская, 2, 6, 12, 17, 19, 21;

— ул. Серединная, 2, 3;

— ул. Революции, 7, 9а;

— ул. Народовольческая, 3, 3а, 4, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46, 46/3;

— бульвар Гагарина, 26, 28, 28а, 30а, 30б, 32, 32а, 32б.

Гидравлические испытания 05.06.2026-19.06.2026

— ул. А. Карпинского, 125.

