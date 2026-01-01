В Прикамье осудили руководителя строительной фирмы, возводившей дома с нарушением норм Жильё было признано аварийным Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Кудымкарский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителя коммерческой организации, причастного к строительству многоквартирных домов, которые впоследствии были признаны аварийными. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что фигурант дела, являясь жителем Перми и возглавляя организацию-застройщика, при возведении четырёх жилых домов в Кудымкаре грубо нарушил строительные нормы. В частности, для строительства он использовал материалы, не предусмотренные для объектов данного типа. При продаже квартир в этих домах злоумышленник намеренно скрыл от покупателей информацию о несоответствии материалов установленным требованиям безопасности, а полученные денежные средства распорядился по своему усмотрению.

Действия осужденного были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса РФ: мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В надзорном ведомстве пояснили, что бюджетам Кудымкара и Пермского края был причинён ущерб на общую сумму около 300 млн руб. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 90 жильцов данных многоквартирных домов.

С учётом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 600 тыс. руб. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.