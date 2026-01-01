Экофестиваль «Природа города» в Перми пройдёт 5-6 июня Площадкой события станет парк «Балатово»

В этом году экологический фестиваль «Природа города» (0+) состоится в Перми уже в шестой раз. Организатором события выступает Администрация города. Фестиваль будет проходить 5 и 6 июня в парке культуры и отдыха «Балатово». Он станет площадкой для молодёжного и семейного отдыха, экологического просвещения и формирования бережного отношения к природе.

В программу фестиваля войдут познавательные маршруты, экологические практикумы, природные лаборатории, ботанические соревнования, экспертные экскурсии, волонтёрские акции по уборке природных территорий. Все мероприятия направлены на исследование леса и наблюдение за живой природой в её естественном состоянии.

Освоить лесотерапию детям и взрослым помогут экоквесты, творческие мастер-классы, интерактивные игры по ориентированию и безопасному поведению в лесу, игротеки.

Также на фестивале пройдёт акция «Экодоброволец», в рамках которой волонтёры будут помогать приютам, проводить субботники, высаживать растения, устанавливать домики для птиц и насекомых. Зарегистрироваться для участия в акции можно по ссылке. Подробная информация о фестивале «Природа города» размещена в группе события ВКонтакте.





