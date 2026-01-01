В МЧС не подтвердили запрет на пользование гаджетами на АЗС
МЧС России официально заявило, что не вводило запрет на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Согласно действующим нормам, отметили в МЧС, запрещено заправлять автомобиль при работающем двигателе, однако использование личных мобильных устройств не ограничивается.
Ранее адвокат Ирина Гребнева сообщила ТАСС, что теперь пользоваться телефоном у колонки при нахождении вне салона автомобиля будет запрещено, так как это может привести к возникновению искр и пожару. Отмечалось, что пока штраф за это нарушение не предусмотрен, однако операторы АЗС могут отказать в обслуживании.
