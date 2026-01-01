В МЧС не подтвердили запрет на пользование гаджетами на АЗС Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

МЧС России официально заявило, что не вводило запрет на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Согласно действующим нормам, отметили в МЧС, запрещено заправлять автомобиль при работающем двигателе, однако использование личных мобильных устройств не ограничивается.

Ранее адвокат Ирина Гребнева сообщила ТАСС, что теперь пользоваться телефоном у колонки при нахождении вне салона автомобиля будет запрещено, так как это может привести к возникновению искр и пожару. Отмечалось, что пока штраф за это нарушение не предусмотрен, однако операторы АЗС могут отказать в обслуживании.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.